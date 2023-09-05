Як далеко можуть просунутися Сили оборони України восени — думка експерта

Стратегічні задачі Сил оборони України на осінь — перетин чотирьох потоків в Крим. Йдеться про Кримський міст, сухопутний коридор, повітряний і корабельний транспорти. Після цього Крим переводиться в оперативне оточення.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Перша стратегічна задача на літню кампанію — перетин сухопутного коридору. Відрізати Крим від постачання по сухопутному коридору з Росією і знищити Кримський міст. Залишиться ще два мости — повітряний і надводний, які так само знищуються зараз нашими дронами. Ми бачимо і знищення Іл-76, а це основні транспортники для створення повітряного мосту”, — розповів експерт.

Він також зазначив, що ми бачимо і пошкодження великих десантних кораблів, а їх теж використовують в якості поромів для перекидання військ і військової техніки в Крим.

“Тобто головними задачами є перетин цих чотирьох потоків в Крим. Після цього Крим переводиться в оперативне оточення. Тому основна задача — перетин сухопутного коридору і друга задача після цього — вхід в Крим. Скоріш за все, це буде в хід в Північний Крим через Армянськ і в такому стані вже будемо працювати всю зиму. У нас не буде паузи як такої”, — зауважив Світан.

“Осінньо-зимовий період небезпечний для якихось дій північніше лінії Токмака. На Донбасі так само. Ґрунт інший, чорноземи, на них дуже впливає погода. А те, що в районі Криму, півдня України, в районі Азовського узбережжя, той пісок і ґрунт дуже швидко відновлюються після дощів”, — додав він.

“Росіяни якраз взимку минулого року з Криму і виходили. Вони дійшли до північного кордону, зайшли за Токмак і там застрягли на бездоріжжі. Нам можна працювати взимку вздовж Азовського узбережжя. Цим ми і будемо займатися”, — резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СВІТАН: Третій удар по Кримському мосту ЗДИВУЄ ВСІХ! Димова завіса НЕ ВРЯТУЄ!

Нагадаємо, українські війська прорвали першу лінію оборони Росії на Запорізькому напрямку і очікують швидших успіхів.

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