В "глибокому тилу" окупантів в районі Мелітополя сталася "бавовна"

Вибухи були дуже гучними.

Напередодні ввечері, 4 вересня, "бавовна" сталася у селищі Веселе, яке розташоване за 50 км від тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.

Про це повідомив легітимний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора після 9-ї вечора безперервно гучно було у районі Веселого - за 50 кілометрів від Мелітополя", - йдеться у повідомленні.

За його словами, цю ділянку російські загарбники вважають своїм "глибоким тилом". За повідомленнями людей, вибухи були настільки потужними, що мешканці селища відчували тремтіння землі. Крім того, мелітопольці на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів.

Вибух у селищі Веселе. Карта / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Як повідомлялося, на Запоріжжі вибухнуло в кафе, де харчувалися російські офіцери. "Бавовна" сталася у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори, що в Пологівському районі Запорізької області.

Читайте також: