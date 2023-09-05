В "глубоком тылу" окупантов в районе Мелитополя произошла "бавовна"

Взрывы были очень громкими.

Накануне вечером, 4 сентября, "бавовна" произла в поселке Веселое, расположенном в 50 км от временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Вчера после 9 вечера непрерывно громко было в районе Веселого — в 50 километрах от Мелитополя", — говорится в сообщении.

По его словам, этот участок российские захватчики считают своим "глубоким тылом". По сообщениям людей, взрывы были настолько мощными, что жители поселка ощущали дрожь земли. Кроме того, мелитопольцы на северо-востоке города услышали отдаленные звуки взрывов.

Взрыв в поселке Веселое. Карта / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Как сообщалось, в Запорожье взорвалось в кафе, где питались российские офицеры. "Бавовна" произошла во временно оккупированном селе Конские Роздоры, что в Пологовском районе Запорожской области.

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