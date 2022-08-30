Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наступ ЗСУ на півдні: окупаційна "влада" Херсона дременула до Росії

Дата публікації
Перегляди
3252
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступ ЗСУ на півдні: окупаційна "влада" Херсона дременула до Росії

Скриншот з відео

Колаборант Стремоусов втік до Росії і оселився у воронезькому готелі.

Звідти зрадник записав відеозвернення, "що Херсон буде завжди російським".

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

Він розмістив останнє фото Стремоусова на тлі якогось міста. Користувачі упізнали локацію і вирахували, де перебуває Стремоусов.

©

"Зрадник України і колаборант Стрємоусов втік з Херсону та розповідає, що росія у Херсоні назавжди із Воронєжа на росії. Завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалось встановити, що вчора та сьогодні Стрємоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у м. Воронєж на проспекті Революції, 38. На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронєжа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище", - написав Стерненко.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація