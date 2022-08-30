Наступ ЗСУ на півдні: окупаційна "влада" Херсона дременула до Росії

Колаборант Стремоусов втік до Росії і оселився у воронезькому готелі.

Звідти зрадник записав відеозвернення, "що Херсон буде завжди російським".

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

Він розмістив останнє фото Стремоусова на тлі якогось міста. Користувачі упізнали локацію і вирахували, де перебуває Стремоусов.

"Зрадник України і колаборант Стрємоусов втік з Херсону та розповідає, що росія у Херсоні назавжди із Воронєжа на росії. Завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалось встановити, що вчора та сьогодні Стрємоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у м. Воронєж на проспекті Революції, 38. На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронєжа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище", - написав Стерненко.

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