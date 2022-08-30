Не в Лодзі: стало відомо, де "Динамо" гратиме домашні матчі Ліги Європи

На офіційному сайті УЄФА з'явилася інформацію про місце проведення київським "Динамо" номінально домашніх поєдинків групового етапу Ліги Європи.

Домашні матчі групової стадії другого за престижністю євротурніру "Динамо" проведе на стадіоні "Краковія" у Кракові.

Саме ця арена заявлена на сайті УЄФА для номінально домашніх поєдинків "біло-синіх" проти кіпрського АЕКа, французького "Ренна" та турецького "Фенербахче".

Зазначимо, що цього сезону через війну України з російськими окупантами всі домашні матчі кваліфікації Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу грали на Міському стадіоні в Лодзі (Польща).

Як повідомив журналіст Ігор Циганик, причиною для "переїзду" послужили більш вигідні фінансові умови - проведення одного матчу в Лодзі обходилося киянам у 150 тисяч євро, тоді як одна гра у Кракові коштуватиме 50 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше став відомий календар "Динамо" у Лізі Європи. "Біло-сині" розпочнуть груповий турнір 8 вересня поєдинком проти "Фенербачхе" у Стамбулі.

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