Не в Лодзи: стало известно, где "Динамо" будет играть домашние матчи Лиги Европы

На официальном сайте УЕФА появилась информация о месте проведения киевским "Динамо" номинально домашних поединков группового этапа Лиги Европы.

Домашние матчи групповой стадии второго по престижности евротурнира "Динамо" проведет на стадионе "Краковия" в Кракове.

Именно эта арена заявлена на сайте УЕФА для номинально домашних поединков "бело-синих" против кипрского АЕКа, французского "Ренна" и турецкого "Фенербахче".

Отметим, что в этом сезоне из-за войны Украины с российскими оккупантами все домашние матчи квалификации Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу играли на Городском стадионе в Лодзи (Польша).

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, причиной "переезда" послужили более выгодные финансовые условия - проведение одного матча в Лодзи обходилось киевлянам в 150 тысяч евро, тогда как одна игра в Кракове будет стоить 50 тысяч евро.

Напомним, ранее стал известен календарь "Динамо" в Лиге Европы. "Бело-синие" начнут групповой турнир 8 сентября поединком против "Фенербачхе" в Стамбуле.

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