Нічний обстріл Херсона: стали відомі подробиці

З 4.10 ранку відбувся обстріл з міномета по Кіндійці та Східному.

Про це очевидці обстрілів повідомили місцеві пабліки.

Зафіксовано понад 20 «прильотів».

Район Антоновського мосту 6 разів уже стріляли запальними снарядами.

«Чи не всю ніч росіяни обстрілювали Херсон забороненими снарядами. Дуже чекаємо того часу, коли зможемо сказати "нарешті ранок добрий, херсонечки», - повідомляють місцеві ЗМІ у соціальних мережах.

Додамо, що запалювальний снаряд — вид спеціальних артилерійських снарядів, призначений для підпалювання дерев'яних будівель, складів пального та боєприпасів, сухого лісу, інших легкозаймистих об'єктів і підстилаючих поверхонь в районі розташування противника, а також для ураження його живої сили і деяких видів військової техніки (автомашин, тягачів тощо).

Нагадаємо, що уночі у Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи.