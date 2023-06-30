Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночной обстрел Херсона: стали известны подробности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2178
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночной обстрел Херсона: стали известны подробности

Враг продолжает обстреливать украинские города / Фото: Getty Images

Враг продолжает обстреливать Херсон.

С 4.10 утра произошел обстрел из миномета по Киндейке и Восточному.

Об этом очевидцы обстрелов сообщили местные паблики.

Зафиксировано более 20 прилетов.

Район Антоновского моста 6 раз уже стреляли зажигательными снарядами.

«Всю ночь россияне обстреливали Херсон запрещенными снарядами. Очень ждем того времени, когда сможем сказать "наконец-то утро доброе, херсонечки", — сообщают местные СМИ в социальных сетях.

Добавим, что зажигательный снаряд – вид специальных артиллерийских снарядов, предназначенный для поджигания деревянных зданий, складов горючего и боеприпасов, сухого леса, других легковоспламеняющихся объектов и подстилающих поверхностей в районе расположения противника, а также для поражения его живой силы и некоторых видов военной техники (автомашин, тягачей и т.п.).

Напомним, что ночью в Запорожье и Николаеве раздались взрывы.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2178
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация