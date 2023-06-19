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Одеситів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Одеситів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги

Влада закликала одеситів перебування в укриттях

Країна-терорист атакує південь України.

Сили нашої оборони працюють.

Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги та ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО!

Бережіть себе та близьких!

"Увага! Одесити та мешканці Одеського району! Ворог в чергове, підступно вночі, атакує південні регіони України. Наразі працюють Сили протиповітряної оборони. Прохання, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і залишайтеся в укриттях до їх  відбою. Вкотре нагадую про заборону проведення фото та відеознімання роботи ППО! Бережіть себе та своїх близьких!", - наголосив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. 

А вибухи над Одесою – це робота ППО — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше в Одесі прозвучали вибухи.

Також у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, що, згідно з повідомленням ЗМІ, у Херсоні пролунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
3289
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