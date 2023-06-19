Одеситів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги

Сили нашої оборони працюють.

Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги та ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО!

Бережіть себе та близьких!

"Увага! Одесити та мешканці Одеського району! Ворог в чергове, підступно вночі, атакує південні регіони України. Наразі працюють Сили протиповітряної оборони. Прохання, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і залишайтеся в укриттях до їх відбою. Вкотре нагадую про заборону проведення фото та відеознімання роботи ППО! Бережіть себе та своїх близьких!", - наголосив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

А вибухи над Одесою – це робота ППО — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше в Одесі прозвучали вибухи.

Також у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що, згідно з повідомленням ЗМІ, у Херсоні пролунали вибухи.