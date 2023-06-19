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Одесситов призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Одесситов призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

Власти призвали одесситов пребывания в укрытиях

Страна-террорист атакует юг Украины.

Силы нашей обороны трудятся.

Об этом сообщила Одесская областная военная администрация по социальным сетям.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО!

Берегите себя и близких!

"Внимание! Одесситы и жители Одесского района! Враг в очередной, коварно ночью, атакует южные регионы Украины. Сейчас работают Силы противовоздушной обороны. Просьба, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях до их отбоя. Еще раз напоминаю о запрете проведения фото и видеосъемки работы ПВО! Берегите себя и своих близких!", — подчеркнул начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

А взрывы над Одессой – это работа ПВО, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Напомним, что ранее в Одессе прозвучали взрывы.

Также в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу.

Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
301
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