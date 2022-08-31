Пекельний двіж від Cosmolot

Онлайн-казино Cosmolot запускає пекельну патріотичну кампанію “Рашистам пекло”.

У першому відео обличчя російської пропаганди - Вова Солов’їний помьот, Діма Ядєрний попіл та Оля Полуніца - чекають своєї черги біля воріт пекла. Рашистів настільки багато, що Cosmolot залюбки поступається своїм котлом на заклик чорта. Адже пекло - тільки рашистам!

В рамках кампанії створена інтерактивна благодійна платформа “Додай рашистам жару”. Охочі можуть донатити на потреби ЗСУ, розпалюючи вогнище під пекельним котлом, призначеним для рашистів. Усі кошти зараховуються у фонд “Повернись живим”.

Українці можуть вибрати, чим запалюватимуть вогонь: донат 50 грн за сірники або 100 грн за запальничку. Також є змога закинути у вогонь каністру палива за донат у 200 грн або Бандера-Смузі, задонативши 500 грн. За один раз можна відправити до 850 гривень.

Платформа “Додай рашистам жару” продовжує благодійну ініціативу Cosmolot «Палімо вату разом». Бренд запустив цей проєкт у травні, презентувавши інтерактивний сайт, де українці можуть вибрати обладнання для ЗСУ та задонатити на нього.

Додаємо рашистам жару, донатимо на ЗСУ та збираємо бонуси разом з Cosmolot!

Підігріти котел можна за посиланням: https://peklo.cosmolot.ua/

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі інтернет видана 08.02.2021 року. Рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021 строком на п'ять років.