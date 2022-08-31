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Кулеба та Боррель обговорили підтримку України

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Кулеба та Боррель обговорили підтримку України

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Боррель підтвердив, що Євросоюз продовжить підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель обговорили підтримку України з боку ЄС та протидію російській агресії.  

Про це очільник МЗС України написав у Twitter.

"Зустрілися з Жозепом Боррелем на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі. Жозеп продемонстрував рішуче лідерство з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підтримка ЄС триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Кулеба пропонує "спеціальну програму" для російських солдатів, які більше не хочуть воювати в Україні.

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