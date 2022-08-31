Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Візові санкції ЄС мають стосуватися і громадян Білорусі – Кулеба

Дата публікації
Перегляди
355
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Візові санкції ЄС мають стосуватися і громадян Білорусі – Кулеба

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Міністри закордонних справ ЄС обговорюють, поміж іншого, питання видачі туристичних віз російським громадянам.

Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненою Російською Федерацією", – відповів Кулеба на питання щодо того, чи мають візові обмеження торкнутися й білоруських громадян.

Міністри закордонних справ ЄС обговорюють, поміж іншого, питання видачі туристичних віз російським громадянам.

Кулеба вважає, що заборона видачі туристичних віз російським громадянам є "питанням самоповаги європейців".

Голова МЗС назвав "напівзаходом" скасування спрощеного візового режиму для росіян, висловивши думку, що саме половинчасті заходи щодо Росії є однією з причин, які призвели до повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, ЄС може призупинити спрощений візовий режим з Росією.

ЄС вирішує питання ембарго на росіян: які країни за і проти закриття кордонів для громадян РФ

ЄС вирішує питання ембарго на росіян: які країни за і проти закриття кордонів для громадян РФ

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація