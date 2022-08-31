Візові санкції ЄС мають стосуватися і громадян Білорусі – Кулеба

Міністри закордонних справ ЄС обговорюють, поміж іншого, питання видачі туристичних віз російським громадянам.
Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз до Європейського Союзу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненою Російською Федерацією", – відповів Кулеба на питання щодо того, чи мають візові обмеження торкнутися й білоруських громадян.
Міністри закордонних справ ЄС обговорюють, поміж іншого, питання видачі туристичних віз російським громадянам.
Кулеба вважає, що заборона видачі туристичних віз російським громадянам є "питанням самоповаги європейців".
Голова МЗС назвав "напівзаходом" скасування спрощеного візового режиму для росіян, висловивши думку, що саме половинчасті заходи щодо Росії є однією з причин, які призвели до повномасштабної війни проти України.
Нагадаємо, ЄС може призупинити спрощений візовий режим з Росією.
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