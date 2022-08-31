Візові санкції ЄС мають стосуватися і громадян Білорусі – Кулеба

Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненою Російською Федерацією", – відповів Кулеба на питання щодо того, чи мають візові обмеження торкнутися й білоруських громадян.

Міністри закордонних справ ЄС обговорюють, поміж іншого, питання видачі туристичних віз російським громадянам.

Кулеба вважає, що заборона видачі туристичних віз російським громадянам є "питанням самоповаги європейців".

Голова МЗС назвав "напівзаходом" скасування спрощеного візового режиму для росіян, висловивши думку, що саме половинчасті заходи щодо Росії є однією з причин, які призвели до повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, ЄС може призупинити спрощений візовий режим з Росією.

ЄС вирішує питання ембарго на росіян: які країни за і проти закриття кордонів для громадян РФ