Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Визовые санкции ЕС должны касаться и граждан Беларуси – Кулеба

Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Визовые санкции ЕС должны касаться и граждан Беларуси – Кулеба

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Министры иностранных дел ЕС обсуждают, среди прочего, вопрос выдачи туристических виз российским гражданам.

Граждане Беларуси также должны попадать под запрет на выдачу виз в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Безусловно. Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной Российской Федерацией", – ответил Кулеба на вопрос о том, должны ли визовые ограничения затронуть и белорусских граждан.

Министры иностранных дел ЕС обсуждают, среди прочего, вопрос выдачи туристических виз российским гражданам.

Кулеба считает, что запрет выдачи туристических виз российским гражданам является "вопросом самоуважения европейцев".

Глава МИД назвал "полумерой" отмену упрощенного визового режима для россиян, выразив мнение, что именно половинчатые меры в отношении России являются одной из причин, приведших к полномасштабной войне против Украины.

Напомним, ЕС может приостановить упрощенный визовый режим с Россией.

ЕС решает вопрос эмбарго на россиян: какие страны за и против закрытия границ для граждан РФ

ЕС решает вопрос эмбарго на россиян: какие страны за и против закрытия границ для граждан РФ

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация