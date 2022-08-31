Визовые санкции ЕС должны касаться и граждан Беларуси – Кулеба

Граждане Беларуси также должны попадать под запрет на выдачу виз в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Безусловно. Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной Российской Федерацией", – ответил Кулеба на вопрос о том, должны ли визовые ограничения затронуть и белорусских граждан.

Министры иностранных дел ЕС обсуждают, среди прочего, вопрос выдачи туристических виз российским гражданам.

Кулеба считает, что запрет выдачи туристических виз российским гражданам является "вопросом самоуважения европейцев".

Глава МИД назвал "полумерой" отмену упрощенного визового режима для россиян, выразив мнение, что именно половинчатые меры в отношении России являются одной из причин, приведших к полномасштабной войне против Украины.

Напомним, ЕС может приостановить упрощенный визовый режим с Россией.

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