В Германии неизвестные подожгли детсад и дом беженцев из Украины

В немецком городе Лейпциге неизвестные пытались поджечь детский сад, в котором воспитываются дети, сбежавшие от войны за границу.

По информации СМИ, инцидент произошел в субботу, 27 августа, когда детский сад уже закрылся.

Об этом сообщает Bild.

Злоумышленники, вероятно, разлили у входа легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее. Несмотря на их старания, огонь не перекинулся на детсад, а только повредил дверь.

Отмечается, что дом беженцев, расположенный в 700 метрах от садика, также подвергся нападению с применением зажигательных устройств. Случилось это накануне – в пятницу, 26 августа, вечером.

Правоохранители допускают, что между этими поджогами есть связь.

"Из-за пространственной близости мы не исключаем, что между этими двумя нападениями существует связь. Сейчас мы изучаем показания очевидцев, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети", — отметил пресс-секретарь госуправления криминальной полиции Германии Том Бернхардт.

Напомним, в Германии заявили о почти исчерпанных возможностях для передачи оружия Украине.

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