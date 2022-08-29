Россиянку не пустили в Германию, она расплакалась прямо на камеру: видео

Женщине и ее семье отказали в визе, потому что они могут не вернуться назад в РФ, а россиянам в Европе не рады.

Россиянка на камеру пожаловалась, что ей и членам ее семьи отказали во въезде в Германию. Гражданка страны-агрессора расплакалась прямо на камеру, рассказывая об этом.

Соответствующее видео женщина выложила в TikTok.

Видео быстро стало вирусным, пользователи начали снимать забавные дуэты с хэштегом #рашагудбай. Корреспонденты отмечают, что это очень хорошая новость и в Европе не рады гражданам России, развязавшей кровавую войну против Украины.

"Отказано всем пятерым в визе. Они просто ни на сколько ее не дали. А хотите знать причину? Им кажется, что мы там останемся! То есть я со своей семьей не можем съездить в гости к своей родной маме", – сетует гражданка России.

Напомним, в июле россиянка расплакалась из-за вынужденного переселения из оккупированного Крыма после взрывов 9 августа. Женщина в слезах рассказала, как не хочет ехать из Алушты в Россию. Это видео тоже стало вирусным, на него придумано много пародий, мемов и песен.

ЕС планирует усложнить въезд для россиян

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