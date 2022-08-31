Кулеба и Боррель обсудили поддержку Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель обсудили поддержку Украины со стороны ЕС и противодействие российской агрессии.

Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

"Встретились с Жозепом Боррелем на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге. Жозеп продемонстрировал решительное лидерство с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поддержка ЕС будет продолжаться столько, сколько необходимо для победы Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Кулеба предлагает "специальную программу" для российских солдат, больше не желающих воевать в Украине.

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