Перші російські "освободители" Донбаса вирушили додому у мішках

Також сьогодні до Росії починають прибувати перші ешелони з пораненими.
До Росії починають прибувати перші мішки з трупами і ешелони з пораненими солдатами.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у відеозверненні у вівторок, 1 березня.
"Сьогодні до Росії починають прибувати перші мішки з трупами, і найближчим часом будуть перші поховання у Російській Федерації, які російська влада вже не зможе приховати", – сказав він.
Також сьогодні до Росії починають прибувати перші ешелони з пораненими, додав він.
За словами Денисенка, росіяни уже починають відчувати економічні негаразди, оскільки рубль "просів" на сорок відсотків.
А увесь час з початку агресії президент РФ Володимир Путін ховається у бункері на Уралі.
Для того, щоб зірвати нову мобілізацію у Росії, у МВС закликали українців зв’язуватися зі знайомими з РФ, щоб доносити до них інформацію про війну в Україні.
"Якщо у вас є якісь друзі у Російській Федерації, навіть якщо ви з ними після 2014 року не спілкувалися, не полінуйтеся і зв’яжіться з ними. Перешліть їм фотографії їхніх полонених, лінк на наш Телеграм-канал "Ищу своих", де зібрані сорок росіян, які загинули тут через примхи їхнього карлика. Це наша українська вітчизняна війна, і кожен з нас може допомогти в цій війні, воюючи в тилу у ворога і деморалізуючи його", – зазначив Денисенко.
Як повідомлялось, станом на 1 березня українські військові ліквідували орієнтовно 5710 російських окупантів, які вторглися в Україну. Захищаючи свою землю, українська армія знищила орієнтовно 198 російських танків.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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