Перші російські "освободители" Донбаса вирушили додому у мішках

Також сьогодні до Росії починають прибувати перші ешелони з пораненими.

До Росії починають прибувати перші мішки з трупами і ешелони з пораненими солдатами.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у відеозверненні у вівторок, 1 березня.

"Сьогодні до Росії починають прибувати перші мішки з трупами, і найближчим часом будуть перші поховання у Російській Федерації, які російська влада вже не зможе приховати", – сказав він.

Також сьогодні до Росії починають прибувати перші ешелони з пораненими, додав він.

За словами Денисенка, росіяни уже починають відчувати економічні негаразди, оскільки рубль "просів" на сорок відсотків.

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А увесь час з початку агресії президент РФ Володимир Путін ховається у бункері на Уралі.

Для того, щоб зірвати нову мобілізацію у Росії, у МВС закликали українців зв’язуватися зі знайомими з РФ, щоб доносити до них інформацію про війну в Україні.

"Якщо у вас є якісь друзі у Російській Федерації, навіть якщо ви з ними після 2014 року не спілкувалися, не полінуйтеся і зв’яжіться з ними. Перешліть їм фотографії їхніх полонених, лінк на наш Телеграм-канал "Ищу своих", де зібрані сорок росіян, які загинули тут через примхи їхнього карлика. Це наша українська вітчизняна війна, і кожен з нас може допомогти в цій війні, воюючи в тилу у ворога і деморалізуючи його", – зазначив Денисенко.

Як повідомлялось, станом на 1 березня українські військові ліквідували орієнтовно 5710 російських окупантів, які вторглися в Україну. Захищаючи свою землю, українська армія знищила орієнтовно 198 російських танків.