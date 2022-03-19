Поліцейські "накрили" дві нарколабораторії на Київщині

Поліцейські "накрили" дві нарколабораторії на Київщині

Мешканці Броварів організували виробництво наркотиків.

Під час проведення оперативно-профілактичного рейду в місті Бровари 18 березня правоохоронці викрили двох наркодилерів та молодика, який розповсюджував наркотики.

Поліцейські затримали 44-річну жительку, яка під час війни організувала виготовлення наркотиків.

Про це повідомляє поліція Київської області.

В ході обшуків у жінки знайшли понад 50 кілограмів прекурсорів, обладнання для виготовлення наркотичних речовин, в тому числі колби, каністри з рідинами, амфетамін та канабіс.

Підпільне виробництво психотропів також організував 37-річний житель Броварщини. У чоловіка виявили лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, зіп-пакети, ваги, тару та все необхідне для фасування та продажу зілля. У нього вилучили також рушницю та набої.

Викрила поліція і 25-річного драгдилера, який розповсюджував наркотичні речовини в області.

За фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів слідчі відкрили низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України.

В ході відпрацювання поліція також виявили 34-річного чоловіка який ховав автомат та набої.

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів, слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.