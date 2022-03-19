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Поліцейські "накрили" дві нарколабораторії на Київщині

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Поліцейські "накрили" дві нарколабораторії на Київщині

Поліція Київської області

Мешканці Броварів організували виробництво наркотиків.

Під час проведення оперативно-профілактичного рейду в місті Бровари 18 березня правоохоронці викрили двох наркодилерів та молодика, який розповсюджував наркотики.  

Поліцейські затримали 44-річну жительку, яка під час війни організувала виготовлення наркотиків. 

Про це повідомляє поліція Київської області.

В ході обшуків у жінки знайшли понад 50 кілограмів прекурсорів, обладнання для виготовлення наркотичних речовин, в тому числі колби, каністри з рідинами, амфетамін та канабіс. 

Підпільне виробництво психотропів також організував 37-річний житель Броварщини. У чоловіка виявили лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, зіп-пакети, ваги, тару та все необхідне для фасування та продажу зілля. У нього вилучили також рушницю та набої. 

Викрила поліція і 25-річного драгдилера, який розповсюджував наркотичні речовини в області.

За фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів слідчі відкрили низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України. 

В ході відпрацювання поліція також виявили 34-річного чоловіка який ховав автомат та набої. 

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів, слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, на Житомирщині "накрили" наркоферму та затримали десятьох причетних.

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