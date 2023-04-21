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Повітряна тривога продовжує лунати в Україні: мапа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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872
Час на прочитання
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Повітряна тривога продовжує лунати в Україні: мапа

В Україні досі лунає повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Кілька областей України досі залишаються "червоними".

Станом на 05:12 21 квітня 2023 року низка українських областей України досі "червоні" через увімкнену повітряну тривогу.

Зокрема, йдеться про Сумську, Полтавську, Харківську, Луганську, Кіровоградську області та автономну республіку Крим. 

Зберігається можливість ворожої атаки безпілотниками, про це інформують моніторингові канали. 

Нагадаємо, що після опівночі в столиці та дев'ятьох областях оголосили тривогу. Вночі працювала ППО, РФ застосувала іранські дрони-камікадзе Shahed. Станом на зараз інформації про "прильоти", постраждалих або руйнування немає. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працювали по цілях

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Перегляди
872
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