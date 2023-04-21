Астрологічний прогноз на 21 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до активних дій, які були заплановані днем раніше, але приурочити їх краще до другої половини дня – у першій сил ще буде недостатньо.

Символ дня: риба з відкритою пащеюю.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, жадеїт, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають недовго і не призводять до серйозних ускладнень, але це не означає, що їх не потрібно лікувати.

Харчування дня: можна підбирати дієту, яка ідеально підійде кожній конкретній людині.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна висаджувати в ґрунт рослини, коріння яких під землею.

Магія і містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що позбавляють псування та пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають промовистими, але від них можна чекати на підказки щодо того, як вчинити у складній життєвій ситуації.

Табу дня: не можна виявляти агресію стосовно оточення, навіть якщо воно цього заслуговує.

Цитата дня: "Бути гарною людиною означає не тільки не чинити несправедливості, а й не бажати її" (Демокріт).

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