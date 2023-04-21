Астрологический прогноз на 21 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, которые были запланированы днем ранее, но приурочить их лучше ко второй половине дня – в первой сил еще будет недостаточно.
Символ дня: рыба с отверстой пастью.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго и не приводят к серьезным осложнениям, но это не значит, что их не нужно лечить.
Питание дня: можно подбирать диету, которая идеально подойдет каждому конкретному человеку.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения, корни которых находятся под землей.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но от них можно ждать подсказки относительно того, как поступить в сложной жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим людям, даже если они этого заслуживают.
Цитата дня: "Быть хорошим человеком значит не только не совершать несправедливости, но и не желать ее" (Демокрит).
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