Астрологический прогноз на 21 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, которые были запланированы днем ранее, но приурочить их лучше ко второй половине дня – в первой сил еще будет недостаточно.

Символ дня: рыба с отверстой пастью.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго и не приводят к серьезным осложнениям, но это не значит, что их не нужно лечить.

Питание дня: можно подбирать диету, которая идеально подойдет каждому конкретному человеку.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения, корни которых находятся под землей.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но от них можно ждать подсказки относительно того, как поступить в сложной жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим людям, даже если они этого заслуживают.

Цитата дня: "Быть хорошим человеком значит не только не совершать несправедливости, но и не желать ее" (Демокрит).

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