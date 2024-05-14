Де в Україні знову будуть сильні заморозки: прогноз погоди на 15 травня

Місцями у регіонах буде дощ.
Вдень у середу, 15 травня, в Україні буде тепло - місцями до +21°. Втім, уночі в деяких регіонах будуть заморозки.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні буде мінлива хмарність. У південно-східній частині країни будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території синоптики опадів не прогнозують. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря становитиме +4-9°. У західних та північних областях країни буде прохолодніше - 1-6° тепла та навіть заморозки на поверхні ґрунту - 0-5°. Вдень на переважній більшості території країни синоптики прогнозують 11-16° тепла. На Закарпатті повітря прогріється до +17-21°.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. В низці областей через заморозки оголошено І рівень небезпеки.
"Вночі 15 травня в західних, північних областях, крім півдня і Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.
Погода в Києві
У Києві та в області у середу буде мінлива хмарність. Опадів у регіоні не прогнозують. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.
В Київській області температура повітря – 1-6° тепла вночі, вдень – +11-16°. В Києві вночі температура становитиме 4-6° тепла, вдень повітря прогріється до +15°.
"Вночі 15-16 травня в Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко назвала дату, коли до України прийде потепління.
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