Прогноз погоди на 8 січня: в Україні буде мороз до 14°, місцями - ожеледиця

У неділю, 8 січня, в Україні буде суха погода. На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі в Україні температура буде 9-14°. У східних, північно-східних областях температура опуститься до 15-20° морозу.в В західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вночі до -5°.

Вдень стовпчики термометів покажуть від 3-8° морозу. Тепліше буде на сході та північному сході - від 1° морозу до 4° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві та області буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с.

В області температура повітря вночі буде 9-14°, а вдень 3-8° морозу. У Києві вночі близько 10° морозу, а вдень від -4° до - 6°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Голеня раніше заявляла, що саме напередодні Різдва до України повернеться морозна та сніжна погода.

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