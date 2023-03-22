Росія випустила по Запоріжжю шість ракет, одна не розірвалася - ОВА

На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція.
Російська армія вдень 22 березня випустила по Запоріжжю шість ракет. Дві з них влучили в житлові багатоповерхівки.
Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Які саме ракети ворог випустив по Запоріжжю - встановлюється. Відомо, що одна з ракет, що влучили в будинки, не розірвалася. Вона стирчить з даху будівлі.
"Є така інформація. Ми зараз її перевіряємо. Вибухотехніки будуть працювати з нею", - зазначив голова ОВА.
Рятувальники вже провели евакуацію з двох будинків, де було влучання. Мешканців розселяють у гуртожитки та готелі.
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