Росія захопила 2 цивільних судна України

Вкотре країна-агресорка нехтує всіма нормами та конвенційними положеннями міжнародного мореплавства.

Оголосивши 26 лютого "контртерористичну операцію" в північно-західній частині Чорного моря, кораблі ВМС Росії захопили в полон ще два цивільних українських судна.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Згідно з повідомленням, танкер "Афіна", перебуваючи в територіальному морі Румунії, за 22 милі від острова Зміїний, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник танкера "Афіна" негайно повідомив до всіх компетентних органівУкраїни.

Водночас, відстежуючи рух суден у цьому районі, морські прикордонники зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Так, суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод теж прямував до острова Зміїний. Майже одразу, коли обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і вони припинили виходити на зв'язок.

Вже вранці 27 лютого системи автоматичної ідентифікації суден показали їхнє перебування за 18 миль від окупованого Криму.

"Таким чином, командири і офіцери ВМФ РФ, вкотре зухвало порушуючи норми міжнародного морського права, під прикриттям самопроголошеної контрртерористичної операції перетворилися на звичайних безпринципних піратів, не гідних шляхетного звання морського офіцера. Піратське захоплення двох суден під українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів, тисячами тон дизпалива і зерна принижує і перетворює на примітивних грабіжників, фактично позбавляючи погонів і честі", ­– зазначили українські прикордонники.