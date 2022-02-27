Росія захопила 2 цивільних судна України

Вкотре країна-агресорка нехтує всіма нормами та конвенційними положеннями міжнародного мореплавства.
Оголосивши 26 лютого "контртерористичну операцію" в північно-західній частині Чорного моря, кораблі ВМС Росії захопили в полон ще два цивільних українських судна.
Про це повідомила Держприкордонслужба України.
Згідно з повідомленням, танкер "Афіна", перебуваючи в територіальному морі Румунії, за 22 милі від острова Зміїний, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник танкера "Афіна" негайно повідомив до всіх компетентних органівУкраїни.
Водночас, відстежуючи рух суден у цьому районі, морські прикордонники зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Так, суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод теж прямував до острова Зміїний. Майже одразу, коли обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і вони припинили виходити на зв'язок.
Вже вранці 27 лютого системи автоматичної ідентифікації суден показали їхнє перебування за 18 миль від окупованого Криму.
"Таким чином, командири і офіцери ВМФ РФ, вкотре зухвало порушуючи норми міжнародного морського права, під прикриттям самопроголошеної контрртерористичної операції перетворилися на звичайних безпринципних піратів, не гідних шляхетного звання морського офіцера. Піратське захоплення двох суден під українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів, тисячами тон дизпалива і зерна принижує і перетворює на примітивних грабіжників, фактично позбавляючи погонів і честі", – зазначили українські прикордонники.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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