Россия захватила 2 гражданских судна Украины

В очередной раз страна-агрессор пренебрегает всеми нормами и конвенционными положениями международного мореплавания.

Объявив 26 февраля "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС России захватили в плен еще два гражданских украинских судна.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Согласно сообщению, танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец танкера "Афина" немедленно сообщил всем компетентным органам Украины.

В то же время, отслеживая движение судов в этом районе, морские пограничники зафиксировали факт резкой и нелогической смены курса еще одним судном под украинским флагом. Так, сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод тоже направлялся к острову Змеиный. Почти сразу, когда оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них была отключена АИС, и они прекратили выходить на связь.

Уже утром 27 февраля системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

"Таким образом, командиры и офицеры ВМФ РФ, в очередной раз дерзко нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции превратились в обычных беспринципных пиратов, не достойных знатного звания морского офицера. Пиратское захват двух судов тысячами тонн дизтоплива и зерна унижает и превращает в примитивных грабителей, фактически лишая погонов и чести", – отметили украинские пограничники.