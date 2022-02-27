Россия захватила 2 гражданских судна Украины

В очередной раз страна-агрессор пренебрегает всеми нормами и конвенционными положениями международного мореплавания.
Объявив 26 февраля "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС России захватили в плен еще два гражданских украинских судна.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
Согласно сообщению, танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец танкера "Афина" немедленно сообщил всем компетентным органам Украины.
В то же время, отслеживая движение судов в этом районе, морские пограничники зафиксировали факт резкой и нелогической смены курса еще одним судном под украинским флагом. Так, сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод тоже направлялся к острову Змеиный. Почти сразу, когда оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них была отключена АИС, и они прекратили выходить на связь.
Уже утром 27 февраля системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.
"Таким образом, командиры и офицеры ВМФ РФ, в очередной раз дерзко нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции превратились в обычных беспринципных пиратов, не достойных знатного звания морского офицера. Пиратское захват двух судов тысячами тонн дизтоплива и зерна унижает и превращает в примитивных грабителей, фактически лишая погонов и чести", – отметили украинские пограничники.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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