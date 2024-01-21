СБУ оголосила у розшук лідера Компартії Петра Симоненка

Лідера забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка, який втік до Росії після повномасштабного вторгнення, оголошено в розшук.

Відповідне оголошення оприлюднено на розшуковому сервісі МВС.

Зазначається, що Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

У період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ.

Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав.

Потім окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Петра Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником очільника "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії радянського союзу".

Влітку 2023 року Служба безпеки України оголосила Петру Симоненку про підозру за двома статтями чинного Кримінального кодексу України. Серед них:

ч. 3 ст. 109 (Публічні заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 436-2 (Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, зокрема шляхом представлення як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації).

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