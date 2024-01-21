СБУ объявила в розыск лидера Компартии Петра Симоненко

Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, бежавший в Россию после полномасштабного вторжения, объявлен в розыск.

Соответствующее объявление опубликовано на розыскном сервисе МВД.

Симоненко исчез 19 августа 2023 года.

В период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации" в страну-агрессор. Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа РФ.

По прибытии российских спецназовцев в украинский населенный пункт экс-нардеп лично их встречал.

Затем оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Петра Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем главы "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий — коммунистической партии советского союза".

Летом 2023 года Служба безопасности Украины объявила Петру Симоненко о подозрении по двум статьям действующего Уголовного кодекса Украины. Среди них:

ч. 3 ст. 109 (Публичные призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя или захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);

ч. 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в частности, путем представления в качестве внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации).

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