Бойцы ВСУ эффектно ударили по БМД-4М врага на Запорожье (видео)

Украинские бойцы из бригады "Спартан" нанесли поражение российской БМД-4М вблизи села Вербовое Запорожской области и зафиксировали этот момент на видео из дрона.

Соответствующий ролик распространил украинский журналист Юрий Бутусов.

В сообщении указано, что на Запорожье российская пехота при поддержке бронетехники пыталась штурмовать позиции гвардейцев 3-й бригады оперативного назначения "Спартан".

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Однако украинские защитники плотным огнем заставили оккупантов отступить и остановили вражескую БМП. А операторы дронов бригады ликвидировали живую силу противника.

Украинские бойцы сняли на видео момент поражения российской БМД-4М.

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На Запорожье бойцы бригады "Спартан" уничтожили российскую БМД-4М

К слову, с начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла на фронте уже 11 372 боевых бронированных машин. По данным Генштаба ВСУ, только за предыдущие сутки были уничтожены 14 вражеских бронемашин.

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