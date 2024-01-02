Щоденник війни допоміг зібрати мільйон гривень на ЗСУ

Українці задонатили 1 000 000 гривень, читаючи книгу Андрія Мероника “24.02”, яка описує перші 42 дні широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Це вкотре показує, що українці вміють бути згуртованими, коли це необхідно.

“24.02” вийшла друком у 2022 році і є першим друкованим щоденником широкомасштабного вторгнення. Автор відмовився від фіксованої ціни за книжку на своєму сайті, щоб дати змогу кожному, хто зацікавився книгою, самостійно вибрати вартість. Тобто, книга фактично не продавалася, а обмінювалася на благодійні внески.

На сьогодні книга вийшла 4 тиражами і розійшлася по всьому світу. Завдяки своїм читачам Мероник назбирав більше 1 000 000 гривень, які повністю передав на потреби ЗСУ та постраждалих від війни.

Книга "24.02. Щоденник Війни" отримала широке визнання в Україні та за кордоном. Вона відзначена багатьма грамотами, зокрема офіційною подякою президентської платформи United24 за підтримку ініціатив та благодійні акції "Перемагаємо, читаючи" та "Війна триває". Також “24.02” представлена в багатьох національних бібліотеках України.