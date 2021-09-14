Шмигаль розповів, що буде із цінами на газ в Україні

Нинішні тарифи діятимуть до 1 травня 2022 року.

Ціна на газ в Україні для побутових споживачів не зміниться і буде лишатися такою, яка була зафіксована у річному тарифі газопостачальних компаній - це менше або у районі 8 грн.

Також читайте Вітренко назвав ціни на газ на оптовому та роздрібному ринках України

Про це під час пресконференції 14 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ціна газу зафіксована річним контрактом НАК "Нафтогаз" на рівні 7,96 грн. Цей контракт діє до 1 травня 2022 року. Далі він переглядається - і пропонується наступний річний контракт. У більшості газопостачальних компаній ціна також зафіксована на рівні менше або у районі 8 грн для побутових споживачів", - заявив очільник Кабміну.

Шмигаль також наголосив, що попри рекордні ціни на газ на європейському ринку, в Україні вартість для побутових споживачів буде лишатися такою, як передбачено річним контрактом з газопостачальником.

"Це дуже важливий момент, тому що на сьогодні ціна б'є світові рекорди. Ціна на газ наближається і перевищує вже за деякими договорами 700 доларів - це понад 20 тис. грн за тисячу кубів. Відповідно, ми як уряд і "Нафтогаз" як державна компанія виступаємо гарантами того, що для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться і буде лишатися, згідно підписаного річного контракту, 7,96 грн. Або якщо інші постачальники, то в них також річний контракт, який діє в цінах, прописаних у договорах", - зазначив прем'єр.

Стосовно теплокомуненерго, там НАК "Нафтогаз" запропонована ціна 7,44 грн для того, щоб дати змогу втримати на належному рівні, як і минулого року було, тарифи на теплопостачання і водопостачання. Тобто, за словами Шмигаля, вони також мають залишитися незмінними.

Також читайте Децентралізація в дії: встановлювати тарифи на опалення буде місцева влада

"НАК "Нафтогаз" дає трирічний контракт із ціною 7,44 грн, а держава виконує свої зобов'язання та гасить всі заборгованості по різниці в тарифах, а це більше 30 млрд грн, які уряд буде сплачувати теплокомуненерго на початку цього опалювального сезону, щоб дати змогу їм очиститися від заборгованостей і спокійно увійти в опалювальний сезон з можливістю брати кредити і повноцінно вести свою господарську діяльність. Ці всі кроки дають нам впевненість у надійному проходженні опалювального сезону. І головне, над чим ми працюємо зараз - це незмінність тарифів для людей. Тобто наша задача - захистити людей від зміни тарифів у зв'язку із одним з видів гібридної агресії Росії проти Європи, проти України", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, у липні 2021 року НКРЕКП ухвалила рішення про те, що встановлювати тарифи на опалення в Україні відтепер буде місцева влада, а не уряд.

Новини України: уряд не планує підвищувати тарифи на газ, опалення та гарячу воду у новому сезоні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання