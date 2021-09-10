Вітренко назвав ціни на газ на оптовому та роздрібному ринках України

За його словами, стабільну вартість забезпечує перехід на річний тариф.

Керівника НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко пояснив, що наразі відбувається з цінами на газ в Україні на фоні рекордного зростання його вартості на європейських ринках та чи можливо, щоб він став дешевшим.

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Про це він 10 вересня розповів в ефірі "Сніданкку з 1+1".

Так, за словами очільника "Нафтагазу", наразі ціна газу для потреб українських побутових споживачів на оптовому ринку становить 7,4 грн за кубометр.

"Для потреб побутових споживачів ми реалізуємо газ на оптовому ринку за ціною 7,4 грн, при тому, що поточна спотова ціна (ред. - поточна ринкова ціна) на ринку перевищує вже 20 грн. Тобто ми забезпечуємо газ для потреб населення за ціною, яка втричі є меншою поточної спотової ціни. Чому це важливо? Це було дуже правильне рішення держави свого часу замість того, щоб ціни змінювалися кожен місяць, була зафіксована ціна на цілий рік - річний тариф. І тому ці коливання, які зараз є на ринку, коли ціна внаслідок фактично деструктивних дій Росії - "Газпрому" перевищує на ринку усі рекорди, українці отримують газ за цією стабільною річною ціною - 7,4 грн на оптовому ринку", - повідомив Вітренко.

Він додав, що на роздрібному ринку вартість складає приблизно 8 грн, ну а далі вже підприємства централізованого опалення з газу по 7,4 грн виробляють тепло, яке постачають населенню.

Нагадаємо, 9 вересня на лондонській біржі ICE було зафіксовано рекордне зростання ціни на газ. Як свідчать дані торгів, вартість жовтневого ф’ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла 690 доларів США за 1 тисячу кубометрів або 56,345 євро за МВт*год.

Коли Україна стане енергонезалежною та чи можна зробити газ дешевшим – Юрій Вітренко

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