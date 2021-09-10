Витренко назвал цены на газ на оптовом и розничном рынках Украины

По его словам, стабильную стоимость обеспечивает переход на годовой тариф.

Руководителя НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко объяснил, что сейчас происходит с ценами на газ в Украине на фоне рекордного роста его стоимости на европейских рынках и возможно ли, чтобы он стал дешевле.

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Об этом он 10 сентября рассказал в эфире "Сніданкку з 1+1".

Так, по словам главы "Нафтагаза", на данный момент цена газа для нужд украинских бытовых потребителей на оптовом рынке составляет 7,4 грн за кубометр.

"Для нужд бытовых потребителей мы реализуем газ на оптовом рынке по цене 7,4 грн, при том, что текущая спотовая цена (ред. — текущая рыночная цена) на рынке превышает уже 20 грн. То есть мы обеспечиваем газ для нужд населения по цене, втрое меньше текущей спотовой цены. Почему это важно? Это было очень правильное решение государства в свое время вместо того, чтобы цены менялись каждый месяц, была зафиксирована цена на целый год — годовой тариф. И поэтому эти колебания, которые сейчас есть на рынке, когда цена в результате фактически деструктивных действий России — "Газпрома" превышает на рынке все рекорды, украинцы получают газ по этой стабильной годовой цене — 7,4 грн на оптовом рынке", — сообщил Витренко.

Он добавил, что на розничном рынке стоимость составляет примерно 8 грн, ну а дальше уже предприятия централизованного отопления с газа по 7,4 грн производят тепло, которое поставляют населению.

Напомним, 9 сентября на лондонской бирже ICE был зафиксирован рекордный рост цены на газ. Как свидетельствуют данные торгов, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 690 долларов США за 1 тысячу кубометров или 56,345 евро за МВт*ч.

Когда Украина станет энергонезависимой и можно ли сделать газ дешевле – Юрий Витренко

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