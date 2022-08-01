Шпилька від пристріту: як правильно носити оберіг

Шпилька від пристріту з давніх-давен вважається потужним захисним оберегом. Заговорюючи її, людина, яка носить цей сильний амулет, символічно заколює вхід до свого енергетичного простору. Як правильно носити і куди приколоти шпильку від пристріту - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Щоб захистити себе від пристріту, ви можете взяти будь-яку англійську шпильку. Однак, створити дійсно дієвий та унікальний амулет, який буде довгий час захищати свого господаря, потрібно звернути увагу на певні властивості цього предмета.

Як правильно підбирати: кольори та інші особливості

Езотерики рекомендують особливу увагу звертати на намистини, які йдуть до амулету. Зокрема, підбирати правильний колір, в залежності від цілей, яких ви хочете досягнути:

зелений - шпилька від пристріту вагітних жінок та дітей (для хлопчиків обирають темні відтінки, а для дівчат - світлі, для майбутній матусь підійдуть глибокі насичені кольори);

червоний - щоб захистити дорогу серцю людину, найсильнішими вважаються шпильки від пристріту, які заговорили жінки для своїх чоловіків або наречених;

жовтий - ідеальний колір для створення сильного захисного амулета для друга (тут можна використовувати також помаранчеві чи золоті намистини);

фіолетовий/синій - найкращі обереги для літніх людей, батьків;

чорний - шпилька від пристріту, яка допоможе позбутися безгрошів'я.

Також важливо пам'ятати і про інші властивості шпильок:

розмір - краще підбирати компактні вироби, які не будуть привертати увагу до себе, водночас, вони повинні бути досить великими, щоб не загубитися;

матеріал - вибирайте шпильки від пристріту з досить міцного металу (нержавіюча сталь, срібло, золото), можна навіть заговорити срібну прикрасу у вигляді шпильки;

замок - якщо замок буде неміцним, оберіг можна легко загубити.

Шпилька від пристріту дитяча: чи є різниця

Шпилька від пристріту для новонародженого / Фото: Pexels

Шпилька від пристріту для новонародженого є одним з найсильніших оберегів. Завдяки цьому магічному амулету ви зможете створити додатковий захист для енергетичного поля дитини. Саме в цей час воно розвивається, а тому шпилька від пристріту допоможе захистити малюка від недоброзичливих та заздрісних поглядів. Особливої різниці у амулета для дитини та дорослого немає. Тут головне підібрати правильний колір намистини.

Шпилька від пристріту: як правильно носити і приколоти

Багатьох людей цікавить запитання про правильне носіння шпильки від пристріту: головкою вниз чи вверх? В езотериці вважається, що темна і нечиста сила живе в низинах нашого світу. А тому негативна енергія може надходити до енергополя людини саме через нижці чакри. Тому шпильку від пристріту потрібно кріпити з виворітного боку одягу. Наприклад, на подолі сукні. Також не забувайте, що головка шпильки повинна "дивитися" вниз. Тоді вона зможе "вколоти" негатив.

Зверніть увагу, якщо шпилька раптом довільно розкрилася або впала, її не можна повертати на місце. Краще позбутися такого амулету. Це означає, що оберіг виконав своє завдання і вберіг вас від темної сили, увібравши всю її енергію.