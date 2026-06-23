Смертельна поїздка на Львівщині: власник прокату дав 17-річній дівчині несправний квадроцикл без гальм

Квадроцикл був несправним / © Поліція Львівської області

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Поліція Львівської області оголосила про підозру 35-річному львів’янину, який організував прокат екстремального транспорту. Чоловік допустив до керування квадроциклом 17-річну дівчину, яка не мала водійського посвідчення, а сам транспортний засіб мав критичні технічні несправності, що призвели до смертельної аварії.

Про це повідомили у поліції Львівської області у Facebook.

Дав дівчині квадроцикл без гальм

Трагічний інцидент стався ще 16 квітня. Як з’ясували слідчі, розпорядник прокату передав квадроцикл неповнолітній мешканці Львівського району, яка не мала жодних навичок безпечного водіння та посвідчення відповідної категорії.

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Ба більше, під час експертизи поліцейські встановили низку грубих порушень:

транспортний засіб не був зареєстрований у сервісному центрі МВС;

у квадроцикла була несправна гальмівна система;

була повністю несправна система зовнішнього освітлення.

Незважаючи на ці смертельно небезпечні дефекти, бізнесмен дозволив дівчині виїхати на маршрут.

Трагедія у лісовому масиві

Поїздка закінчилася катастрофою. Рухаючись лісовим масивом поблизу села Виннички Львівського району, 17-річна водійка не впоралася з керуванням на ґрунтовій дорозі. Квадроцикл на швидкості злетів на узбіччя та перекинувся, придавивши дівчину.

Отримані неповнолітньою травми виявилися несумісними з життям — вона загинула на місці події до приїзду медиків.

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Що загрожує власнику?

Слідчі відділу розслідування злочинів за участю дітей поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, оголосили чоловіку підозру за ст. 287 Кримінального кодексу України (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації).

Тепер розпоряднику прокату загрожує серйозне покарання: від великого штрафу до обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років із забороною займатися цією діяльністю. Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, днями на Київщині в селі Мигалки трапилася ДТП, у якій загинув 14-річний підліток і шестеро неповнолітніх травмувалися. За кермом автомобіля Opel був 15-річний підліток. Деталі цієї трагедії шокують.

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