Собака Жана Беленюка став зіркою Інстаграму

У Каспера-початківця вже майже шість сотень підписників.

У собаки олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка - з'явилася власна інстаграм-сторінка. У ній, із як сам його називає - "татом" Жаном, Каспер відпочиває вдома, ходить по ресторанах і навіть тренується.

Про зірку соцмереж 14 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Під прицілом телефону Каспер від народження. Нині йому вже 12. Але зіркою Інстаграма, окремо від господаря, став хіба нещодавно.

"Я завжди Каспера викладав на своїй сторінці, подумав щоб не перенавантажувати Інстаграм-стрічку свою – зроблю для нього окремо, щоб зібрати любителів Каспера", - розповідає Жан Беленюк.

У Каспера-початківця вже майже шість сотень підписників. Із - як зазначає під фото - татом Жаном він тут тренується, поки той не бачить - приміряє його медалі, любить подрімати, а після і в ресторан, і на танці.

Важко не позаздрити. Певно всім, окрім харків'янина Степана. Здобути серце понад 200 тисяч підписників кіт зміг своїм аристократичним і непорушним поглядом. Щоб не відбувалося поруч.

Чого не скажеш про непохитність характеру Джозефіни. Найдобріша собака в світі - так її представляє сам власник - точно знає як вести сторінку в соцмережах - перед майже трьома мільйонами підписників.

Новини України: у собаки Жана Беленюка з'явилась власна інстаграм-сторінка

Тварини, які часом у рази популярніші - за своїх господарів - напрочуд швидко підкорюють соцмережі. Як от Тіка. Її стилю та й гардеробу - в принтах, із блискітками і різноколірними светриками - заздрять не лише собаки, а й щонайменше мільйон підписників з усього світу.

Кіт Бенсон - як справжній американський джентльмен навпаки - позує на одному підвіконні - але щоразу до деталей у продуманих образах.

А от українка Чапата - підписників заманює подорожами. 55 тисяч кілометрів, 116 міст, 14 островІв та 11 морів - вона відвідала разом із власниками.

Євген та Христина - її рятівники, побачили ще цуценям на дорогах індійського містечка: в численних лишаях та незліченних блохах. Виходили, вилікували і прикипіли душею. Назвали на честь індійського хліба і стали мандрували разом.

У найближчих планах відвідати Марокко. А от Каспер Беленюк - подорожей поки що не планує. Вистачає, каже власник, домашнього контенту.

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