Собака Жана Беленюк стала звездой Инстаграма

У начинающего Каспера уже почти шесть сотен подписчиков.
У собаки олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюк — появилась собственная инстаграм-страница. В ней, с как сам его называет — "папой" Жаном, Каспер отдыхает дома, ходит по ресторанам и даже тренируется.
О звезде соцсетей 14 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Под прицелом телефона Каспер с рождения. Сейчас ему уже 12. Но звездой Инстаграма, отдельно от хозяина, стал недавно.
"Я всегда Каспера выкладывал на своей странице, подумал чтобы не перегружать Инстаграм-ленту свою — сделаю для него отдельно, чтобы собрать любителей Каспера", — рассказывает Жан Беленюк.
У начинающего Каспера уже почти шесть сотен подписчиков. С — как отмечает под фото — папой Жаном он здесь тренируется, пока тот не видит — примеряет его медали, любит вздремнуть, а после и в ресторан, и на танцы.
Трудно не позавидовать. Вероятно всем, кроме харьковчанина Степана. Заполучить сердце более 200 тысяч подписчиков кот смог своим аристократическим и нерушимым взглядом. Чтобы не происходило рядом.
Чего не скажешь о непоколебимости характера Джозефины. Самая добрая собака в мире — так ее представляет сам владелец — точно знает как вести страницу в соцсетях — перед почти тремя миллионами подписчиков.
Животные, которые порой в разы популярнее — своих хозяев — удивительно быстро покоряют соцсети. Как Тика. Ее стилю и гардеробу — в принтах, с блестками и разноцветными свитерочками — завидуют не только собаки, но и как минимум миллион подписчиков со всего мира.
Кот Бенсон — как настоящий американский джентльмен наоборот — позирует на одном подоконнике — но каждый раз до деталей в продуманных образах.
А вот украинка Чапати — подписчиков привлекает путешествиями. 55 тысяч километров, 116 городов, 14 островов и 11 морей — она посетила вместе с владельцами.
Евгений и Кристина — ее спасители увидели еще щенком на дорогах индийского городка: в многочисленных лишаях и бесчисленных блохах. Выходили, вылечили и прикипели душой. Назвали в честь индийского хлеба и стали путешествовали вместе.
В ближайших планах посетить Марокко. А вот Каспер Беленюк — путешествий пока не планирует. Хватает, говорит владелец, домашнего контента.
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