Співведучий Субботи прокоментував скандал з ним: "Я був професійно опрацьований брехуном"

Актор, комік, та співведучий проєкту "Подкаст терапія" Євген Янович розповів, що не знав про низку неправдивих фактів про психолога Спартака Субботу і запевнив, що був "професійно опрацьований брехуном".

Про це Янович написав у Мережі.

Знайомство

Перш за все, він пригадав своє знайомство із Субботою, яке відбулося 2021 року на організованому інститутом Аспен семінарі "Цінності та суспільство". Янович ознайомився з анкетою Субботи, яку той заповнив самостійно.

"В анкеті для ознайомлення про нього була вказана наступна інформація: Психіатр, психотерапевт, кандидат психологічних наук (PhD), науковий керівник Інституту когнітивного моделювання, радник міністра охорони здоров'я, працює ведучим на телеканалі Live, президент ГО "Інститут когнітивного моделювання". Є куратором та провідним спеціалістом безкоштовної психологічної платформи "Розкажи мені" та платформи за допомогою постраждалим від насильства "Тобі здається". Закінчив НМУ Богомольця за спеціальністю "лікувальна справа" та інтернатуру з психіатрії, інститут Софія-Антиполіс та Cote dAzur у Ніцці, Оксфордську програму з когнітивно-поведінкової терапії", – йдеться в повідомленні Яновича.

Актор також вказав, що зі слів самого Субботи знав, що той начебто служив в СБУ, був в АТО, в перші дні повномасштабного вторгнення був у теробороні, входить до однієї з найтаємніших спілок масонів, і його мамі росіяни розбомбили квартиру з усіма його документами.

"Причин не довіряти другу у мене не було", – зауважив Янович.

"Вкиди" політсил

Він також повідомив, що в березні 2023 року Суботта поставив дещо шокувальне запитання про те, "чи зв’язувались зі мною якісь політичні сили?" Психолог стверджував, кілька різних політсил запропонували йому стати лояльними до них за чималу суму. Однак той начебто відмовився.

"Але запевнив, що якщо прийдуть до мене і я вирішу погодитись, то він прекрасно зрозуміє моє рішення. Я запевнив його, що не продаюсь. (…) Попросив мене бути готовим, що проти нього почнуть копати і робити замовні матеріали, адже він не продався", – переповів події актор.

Янович зазначив – коли 11 квітня він побачив у Мережі розслідування про Субботу, то одразу подумав: "А от і вкид. Це було моя перша і свідома думка".

Викриття: що сказав Суббота

"Ми домовились зустрітися із моїм другом Спартаком о 17:00. Але ще одразу після розслідування він попросив у мене вибачення, що втягнув мене в таку історію і йому в ній щиро шкода лише мене і свою маму", – написав актор.

Він прочитав розслідування про Субботу, хоча був переконаний, що в ній не буде жодних шокувальних деталей. Однак Янович зізнався, що помилявся, хоча все ще сподівався, що зустріч зі Спартаком все розставить на свої місця. Психолог одразу сказав товаришеві, що планує судитися щодо розслідування.

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"Але я хотів почути відповіді для себе раніше за суд. Навіть не на глобальні питання про освіту, дипломи, що пахли криміналом. На банальні. Про роботу в ТОВ "СБУ" – спілка безпеки України, наприклад. Відповіді я не отримав. Точніше було щось: "Ця інформація ж таємниця…" Чи державна, чи Спартака особисто – я не зрозумів. Як і те, чому не можна банально викласти дані диплому. Або хоча б показати мені", – йдеться в повідомленні Яновича.

За словами актора, після цього в нього виникло дивне відчуття, після його узявся згадувати купу приватних розмов із психологом.

"Що я знаю про нього? Та, ніби, все. Хто мені це все сказав? Спартак. І я не можу ніяк перевірити правдивість, окрім як отримати підтвердження від самого Спартака. Але друг вирішив, що це не моє діло, а суду", – йдеться в заяві Яновича.

Звернення до аудиторії "Подкаст терапії"

Він наголосив, що в усій цій історії є важливий висновок і звернувся до аудиторії проєкту "Подкаст терапія".

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"Мені щиро прикро закривати проект "Подкаст терапія". Але іншого рішення я не бачив від слова взагалі. Але я побачив, що для багатьох з вас це стало шоком. (…) Я б хотів попросити всіх глядачів згадати основну ідею, яку намагалась донести "Подкаст терапія". Ви – найважливіша людина у своєму житті. Є речі, на які ви можете вплинути. Є речі, на які ви вплинути не можете. Майте мудрість відрізнити перше від другого", – закликав актор.

"Моя думка: я був професійно опрацьований брехуном. Навіть якщо Спартак виграє суд, моя думка не зміниться. Занадто багато непотрібної патологічної брехні я дізнався. Моє бажання: вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака", – наголосив Янович.

Коротко про розслідування щодо Субботи

Психотерапевт Ілля Полудьонний провів тривале розслідування про Спартака Субботу (справжнє ім’я Олександр). Автор матеріалу звинувачує психолога у брехні, зокрема про освіту, сексі з клієнтками та співпраці зпартією ОПЗЖ. Так, у розслідуванні зазначається, що Суббота п’ять років публічно представлявся кандидатом психологічних наук, однак не мав цього ступеня. А ще він видавав себе за лікаря-психіатра і медичного психолога, однак не має диплому жодного медичного закладу вищої освіти.

Сам Суббота так прокоментував розслідування Полудьонного: "Це не перший хейт, з яким стикаюся, він буде і далі. Я це просто переживу. Але що я хочу сказати – не дозволю ображати свою аудиторію".

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