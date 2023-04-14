Зеленський заявив про підготовку до активних дій на фронті

У п’ятницю, 14 квітня, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, наради з головою СБУ та керівником ГУР Міноборони, прокоментував терористичний удар російської армії по Слов’янську та закликав врятувати життя експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

ТСН.ua зібрав головне із промови українського лідера.

Про зброю для України

“Ми обговорили з прем’єр-міністром Сунаком зброю для наших воїнів – те, про що домовлялися з Британією, те, що допоможе нашим активним діям, цілком справедливим діям. Обговорили прискорення постачання…” - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що триває робота також над авіаційною коаліцією для України, оскільки "чим більш далекобійними будуть українські дії, тим швидше закінчаться російські звірства".

Про шлях України до НАТО

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Також президент розповів про нараду щодо євроатлантичної інтеграції, до якої долучилися голова Верховної Ради, профільна віце-премʼєр-міністр і міністр закордонних справ, зовнішньополітичний блок Офісу президента та його керівник.

“Очевидно, що місце України – у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки”, - заявив Зеленський.

Про відновлення України

Також сьогодні відбулася нарада у президента щодо відновлення України після бойових дій, в якій взяли участь, зокрема, перша віце-премʼєр-міністр Юлія Свириденко та віце-премʼєр-міністр Кубраков.

“Обговорили те, що стосується інфраструктури, економіки й багатьох інших питань, які потребують відповідей, дуже вартісних відповідей. Працюємо і всередині країни, і з партнерами заради системності нашої відбудови, заради того, щоб результат відповідав очікуванням нашого суспільства – доволі високим очікуванням. Впевнений, усе зробимо”, - заявив Зеленський.

Про постійне знищення окупантів

Упродовж дня український лідер перебував на зв’язку з військовими та провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком та керівником ГУР Будановим.

“Ключове – це постійне знищення окупантів, це "мінусування" їхньої логістики й будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота”, - наголосив президент.

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Зеленський висловив вдячність усім воїнам, які пам’ятають, що “за кожен російський удар по наших містах і селах, по наших позиціях, за кожне вбивство українців окупант повинен зазнавати своїх максимально відчутних втрат”.

Окрему подяку Зеленський висловив 14-й бригаді та 1-й Президентській бригаді оперативного призначення Нацгвардії, 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи, 5-й окремій штурмовій бригаді, 77-й окремій аеромобільній бригаді.

Про терористичний удар по Слов’янську

Президент Зеленський прокоментував російський обстріл мирного міста Слов’янська Донецької області, де зараз тривають рятувальні роботи.

“Черговий удар терористів. Ракети С-300 по житлових кварталах, по звичайній цивільній забудові. Під завалами є люди. Робиться все, щоб їх урятувати, робиться все, щоб урятувати поранених. Є перші дані про загиблих. Мої співчуття тим, хто втратив рідних”, - говорив український лідер.

Про Саакашвілі

Також Зеленський згадав про експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні і чиє життя зараз під загрозою.

“Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу. Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя”, - сказав він.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який за вироком грузинського суду перебуває в ув’язненні у Тбілісі, заявив, що невдовзі може померти, якщо не отримає належної медичної допомоги за кордоном. Він стверджує, що його організм має ознаки отруєння важкими металами.

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