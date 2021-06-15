Справа Гандзюк: фігурантів Мангера та Левіна залишили під вартою

Адвокати просили суд відпустити підозрюваних під заставу.

Дніпровський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу ексголові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, та другого підозрюваного у справі — Олексія Левіна.

Про це інформує "Суспільне".

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Мангера та Левіна адвокати просили відпустити під заставу, розмір якої мав визначити сам суд.

"Мангер раніше переховувся, поки суд не дав дозвіл на затримання. Він може впливати на свідків", — заявив прокурор.

В судовому засіданні оголосили перерву до середи, 16 червня.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні стався напад на активістку Катерину Гандзюк. Нападник чекав жертву біля під'їзду і хлюпнув на дівчину концентрованою сірчаною кислотою. Жінка отримала опіки 30% тіла. Від отриманих опіків Катерина померла 4 листопада. Її справу одразу ж перекваліфікували на закінчене умисне вбивство.

У серпні 2020 року Дніпровський суд почав розгляд справи про убивство Катерини Гандзюк по суті. На лаві підсудних імовірні організатори — голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та радник Олексій Левін.

Ігоря Павловського визнали винним у приховуванні злочину і призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

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