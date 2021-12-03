Справа Семенченка: СБУ завершила розслідування і скерувала акт до суду

Справа Семенченка: СБУ завершила розслідування і скерувала акт до суду

Загалом у кримінальному провадженні повідомлено про підозру 9 особам.

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі колишнього народного депутата Семена Семенченка та інших співучасників, серед яких - позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко. Відповідний обвинувальний акт розглядатиме Шевченківський районний суду м. Києва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, Семен Семенченко та інші організатори створили приватну незаконну військову компанію. До НЗФ входили переважно колишні військовослужбовці та учасники бойових дій. Члени формування проводили військову, стройову та фізичну підготовку. На їх озброєнні перебувала вогнепальна зброя та вибухівка.

"Також досудовим слідством здобуто докази організації Семеном Семенченком терористичного акту в липні 2019 року. Йдеться про постріл із ручного протитанкового гранатомета у будівлю, де розташовано ТОВ "Інформаційне Агентство "112-Україна", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Загалом у кримінальному провадженні повідомлено про підозру та скеровано обвинувальний акт стосовно 9 осіб.

Які статті інкримінують Семенченку та Шевченку:

Семенченко С.І. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України;

Шевченко Є.С. - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 333 КК України.

Нагадаємо, Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії, яка вербувала ветеранів АТО для роботи на Donbass Battalion Corp, що має офіси в США, Польщі, Іраку та Кенії.