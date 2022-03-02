США посилюють матеріальну та логістичну підтримку України – МІУ

США готові посилювати санкції проти рф, а також допомагати Україні у відновленні зруйнованої інфраструктури.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками перемовин з міністром транспорту США Пітером Буттіджеджем.

«Українську інфраструктуру цілеспрямовано знищують. Йдеться про десятки мостів, сотні кілометрів доріг та залізниці, цивільні та військові аеропорти. Наразі окупаційні війська вже почали стріляти і по українських портах. Ми щодня фіксуємо усі злочини — і збитки, які вони завдають. У розмові Піт Буттіджедж підтвердив, що США готові максимально допомагати у процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій», - заявив Кубраков.

Крім цього, США прийняли рішення про закриття власного повітряного простору для польотів російських літаків. На думку Кубракова, наступним логічним санкційним заходом має бути блокування, услід за Великобританією та Канадою, обслуговування у портах суден російських, чи пов’язаних з ними, компаній.

«У фокусі — постачання Україні летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги. Воно буде збільшуватися і для цього пропрацьовуються нові маршрути постачання з США через європейські країни вже до України», - додав міністр.

За його словами, західні партнери готові максимально спростити процедури проходу вантажівок та потягів через кордони до України.

«Однак потрібно розуміти, що допомога наших партнерів наразі відбувається у дуже небезпечних умовах. Ми неодноразово чули від керівництва росії погрози щодо постачання технічної і гуманітарної допомоги. Враховуючи неадекватні дії країни агресора, постійне нехтування всіма міжнародними правилами та нормами, Україна наполягає на повному закритті неба над країною», - підкреслив Кубраков.