Переговори з делегацією РФ у Біловезькій Пущі небезпечні для України - Данілов

Секретарю РНБО незрозумілий вибір місця для перемовин.

Переговори між українською та російською делегаціями, що за непідтвердженою інформацією, мають відбутися в Біловезькій Пущі, небезпечні для нашої держави.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону.

"Зараз є процеси перемовин. Я можу сказати, що вони дуже небезпечні для нашої країни. Якщо хтось вважає, що можна провести перемовини і здати нашу країну, вони глибоко помиляються. Це дуже небезпечний процес. Мені дуже не подобається те, що це відбувається безпосередньо в Біловезькій Пущі. Я не знаю, що це за фахова людина була, яка вигадала, що вони саме там мають відбуватися. Це дуже небезпечно для нашої країни", – сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО запевнив, що ані президент України Володимир Зеленський, ані інші представники воєнно-політичного керівництва країни, ані український народ не зрадять свою державу.