Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Переговори з делегацією РФ у Біловезькій Пущі небезпечні для України - Данілов

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Переговори з делегацією РФ у Біловезькій Пущі небезпечні для України - Данілов

Фото: facebook.com

Секретарю РНБО незрозумілий вибір місця для перемовин.

Переговори між українською та російською делегаціями, що за непідтвердженою інформацією, мають відбутися в Біловезькій Пущі, небезпечні для нашої держави.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону.

"Зараз є процеси перемовин. Я можу сказати, що вони дуже небезпечні для нашої країни. Якщо хтось вважає, що можна провести перемовини і здати нашу країну, вони глибоко помиляються. Це дуже небезпечний процес. Мені дуже не подобається те, що це відбувається безпосередньо в Біловезькій Пущі. Я не знаю, що це за фахова людина була, яка вигадала, що вони саме там мають відбуватися. Це дуже небезпечно для нашої країни", – сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО запевнив, що ані президент України Володимир Зеленський, ані інші представники воєнно-політичного керівництва країни, ані український народ не зрадять свою державу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація