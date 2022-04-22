Страсна п'ятниця: привітання та картинки українською

Страсна п'ятниця - один з найважливіших днів останнього тижня перед Великоднем. Саме цього дня Ісуса Христа, Сина Божого, було страчено на Голгофі на хресті. Традиційно прийнято надсилати на Страсну п'ятницю картинки, щоб нагадати про цей великий день.

Страсна п'ятниця: вітання у прозі

Вітаю з святом! У страсну п’ятницю бажаю чесноти, доброчесності, духовного очищення і каяття. Нехай добрими будуть дії і помисли, нехай пробачать недруги, хай миром і любов’ю наповняться серця. Добра вам, прощення, любові!

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Вітаю з святом Страсної п’ятниці! Бажаю, заглянувши у власне серце, покаятися і щиро попросити прощення за свої дії, думки і рішення. Очистити душу, адже Ісус пожертвував собою за наші гріхи. Відкладіть роботу і хоч на мить задумайтеся про духовне. Добра вам!

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У Страсну п’ятницю бажаю стати міцнішим вірою, добрими душею, більш чуйні серцем. Нехай кругом буде мир і благодать, за які Ісус без краплі жалю віддав своє життя, нехай кожен день приносить радість, щастя і кохання, хай кожен вечір дає можливість щиро покаятися і відкрито помолитися.

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Згадаймо сьогодні про хресних муках Спасителя, понесених Ним у спокуту гріхів людських. Молімося щиро і зустрінемо цей сумний і скорботний день Страсної П’ятниці з прихованою надією на швидке воскресіння Ісуса.

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Сьогодні великий день став днем великої скорботи, бо грішна природа людини перешкодила прийняттю істини — Син Божий прийняв великий борошна за наші з вами гріхи. У такий багатозначний день хочеться побажати всім ще раз заглянути в своє серце, попросити вибачення, щиро покаятися. Гріхи всього світу змиті Кров’ю Святою, подякуємо ж Господа в молитвах за це.

Страсна п'ятниця: вітання у віршах

За вікном уже весна,

Нині - П'ятниця Страсна.

Побажаю я в це свято

Доброти вам всім багато,

Щоб здоров'я лиш кріпшало,

А смирення - вистачало.

З Богом в серці вам завжди

Жити довгії роки!

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У Страсну П’ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп’ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

***

Зі Страсною п'ятницею сьогодні

Я Вас вітаю від душі,

Стримуйте свої хвилювання,

Побудьте з думками в тиші.

***

Страсна П'ятниця настала,

Щоб в серці віра панувала!

Тож надій Вам і смирення,

І небесного благословення!

***

Нехай в цей день пташки гнізда не в’ють,

А жоден з нас роботу оминає,

Хай пам’ятає кожен Ісуса путь,

Хай цей день кожен поважає.

Нехай та пролитая кров

Гріхи замолює всі наші.

І не повторюється знов

Той біль, свавілля... Просто нащо?

Хай все найкраще буде навкруги,

Хай безліч усмішок сяють на обличчях,

Щоб у житті вистачало снаги

Щасливим бути аж понад сторіччя.

Страсна п'ятниця: картинки українською

Страсна п'ятниця: картинки

Страсна п'ятниця: картинки

Страсна п'ятниця: картинки

Страсна п'ятниця: картинки

Страсна п'ятниця: картинки

Страсна п'ятниця: картинки

Страсна п'ятниця: картинки

Страсна п'ятниця: картинки