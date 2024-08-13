Тероризували мешканців прифронтової Донеччини: СБУ викрила кримінальну банду

Служба безпеки України нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала мешканців прифронтової Донеччини.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними СБУ, угруповання намагалося тримати в страху мешканців Донеччини. У результаті спецоперації затримано лідера банди – кримінальника-рецидивіста.

Банда розхитувала внутрішню обстановку в регіоні і намагалась посилити свій вплив на криміногенну ситуацію. Зокрема учасники угруповання тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали "даниною" підприємців та організовували розбійні напади.

СБУ викрила кримінальну банду

Стало відомо, що фігурант намагався "вибити" з власника приватного медзакладу пів мільйона доларів.

"У разі одержання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом. Для реалізації злочину фігурант залучив двох учасників банди. Щоб підготувати розбійний напад на підприємця, зловмисники тривалий час слідкували за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих", - йдеться в повідомленні.

Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику авто вивезти за місто, де йому підготували "могилу".

СБУ викрила кримінальну банду

Співробітники Служби безпеки затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання.

При обшуках у затриманих вилучено:

гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова;

балаклави, лопату, рукавиці, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства;

мобільні телефони із доказами злочинних дій.

СБУ викрила кримінальну банду

Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що СБУ "накрила" агента РФ, який готував замах на українського офіцера.

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