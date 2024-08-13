Тероризували мешканців прифронтової Донеччини: СБУ викрила кримінальну банду

Фігурант намагався "вибити" з власника приватного медзакладу пів мільйона доларів.
Служба безпеки України нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала мешканців прифронтової Донеччини.
Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними СБУ, угруповання намагалося тримати в страху мешканців Донеччини. У результаті спецоперації затримано лідера банди – кримінальника-рецидивіста.
Банда розхитувала внутрішню обстановку в регіоні і намагалась посилити свій вплив на криміногенну ситуацію. Зокрема учасники угруповання тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали "даниною" підприємців та організовували розбійні напади.
Стало відомо, що фігурант намагався "вибити" з власника приватного медзакладу пів мільйона доларів.
"У разі одержання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом. Для реалізації злочину фігурант залучив двох учасників банди. Щоб підготувати розбійний напад на підприємця, зловмисники тривалий час слідкували за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих", - йдеться в повідомленні.
Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику авто вивезти за місто, де йому підготували "могилу".
Співробітники Служби безпеки затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання.
При обшуках у затриманих вилучено:
- гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова;
- балаклави, лопату, рукавиці, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства;
- мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.
Фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли, що СБУ "накрила" агента РФ, який готував замах на українського офіцера.
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