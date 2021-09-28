У Дніпрі на вулиці знайшли 4-річного хлопчика у піжамі

Батьки дитини в цей час спали.

У Дніпрі перехожі виявили на вулиці роздягнену дитину. 4-річний хлопчик блукав вулицями мста в самій піжамі.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

До поліції зранку зателефонувала жінка і повідомила, що на вулиці Сонячногірській один без нагляду дорослих перебуває хлопчик у самій піжамі.

Поліцейські прибули на місце події і поспілкувалися зі знайдою. Той розповів, що його дідусь пішов на роботу, а він пішов услід за ним.

"З опису дитини поліцейські змогли знайти його місцепроживання і доправили його додому — до будинку на вулиці Мальовничій. Вдома перебував батько хлопчика, який спав і не підозрював, що його син вийшов з оселі за дідусем. Патрульні провели профілактичну бесіду з батьком та маленьким мандрівником", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що у Любашівці Одеської області правоохоронці розшукали трьох дітей, яких загубили їхні матері поки пиячили. Жінки "загулялися" і не помітили, куди поділися їхні чада.

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