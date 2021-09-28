В Днепре на улице нашли 4-летнего мальчика в пижаме

Родители ребенка в это время спали.

В Днепре прохожие обнаружили на улице раздетого ребенка. 4-летний мальчик бродил по улицам месть в одной пижаме.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

В полицию утром позвонила женщина и сообщила, что на улице Солнечногорской один без присмотра взрослых находится мальчик в одной пижаме.

Полицейские прибыли на место происшествия и пообщались с найдой. Тот рассказал, что его дедушка ушел на работу, а он последовал за ним.

"Из описания ребенка полицейские смогли найти его местожительство и отправили его домой — в доме на улице Живописной. Дома находился отец мальчика, который спал и не подозревал, что его сын вышел из дома за дедушкой. Патрульные провели профилактическую беседу с отцом и маленьким путешественником", — рассказали в полиции.

Напомним, что в Любашевке Одесской области правоохранители разыскали трех детей, которых потеряли их матери пока пьянствовали. Женщины "загулялись" и не заметили, куда делись их чада.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку