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Цена на газ в Европе снова бьет рекорды: уже выше $ 1000

Цена на газ в Европе снова бьет рекорды: уже выше $ 1000

УНИАН

Газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости европейских подземных хранилищ.

Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды. Сейчас она досгла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает Лондонская биржа ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 1031,3 доллара за одну тысячу кубометров. В то же время общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%.

Напомним:

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