Цена на газ в Европе снова бьет рекорды: уже выше $ 1000

Цена на газ в Европе снова бьет рекорды: уже выше $ 1000

Газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости европейских подземных хранилищ.

Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды. Сейчас она досгла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает Лондонская биржа ICE.

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Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 1031,3 доллара за одну тысячу кубометров. В то же время общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%.

Напомним:

Основной причиной роста цены на газ в Европе является то, что крупнейший импортер «Газпром» ограничил поставки через Украину и Польшу и начал отбор газа из хранилищ для выполнения своих контрактных обязательств. Из-за ограничений транзита газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему из стороны «Газпрома» Украине может угрожать дефицит газа в ближайшее время.

и начал отбор газа из хранилищ для выполнения своих контрактных обязательств. Из-за ограничений транзита газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему из стороны «Газпрома» Подробнее о том, что происходит на европейском газовом рынке и вырастут ли цены на газ в Украине, читайте в эксклюзивном материале ТСН.ua "Газ в Европе подорожал в пять раз: что там происходит и насколько вырастут тарифы в Украине".

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