Цены на газ в октябре: поставщики опубликовали тарифы

Газоснабжающие компании опубликовали октябрьские ценники на голубое топливо для бытовых потребителей.
По данным мониторинга, годовые базовые цены на газ остаются стабильными и значительно выгоднее месячных тарифных планов пятый месяц подряд.
Фиксированная стоимость колеблется от 7,8 грн до 13,5 грн за кубометр в зависимости от компании, сообщает "ГазПравда".
Самые низкие цены предложили:
- Агросинтез Трейдинг — 7,80 грн за кубометр;
- Евод Трейд КП Луцкводоканал — 7,88 грн за кубометр;
- Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт — 7,89 грн за кубометр;
- Нафтогаз Украины — 7,96 грн за кубометр.
Самые высокие ценники:
- Черновицкая областная энергоснабжающая компания — 13,5 грн за куб;
- Житомирская областная энергоснабжающая компания — 13,5 грн за куб;
- Херсонская областная энергоснабжающая компания — 13,5 грн за куб.
Большинство компаний установила цены до 9 грн за кубометр.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами и ценами на коммунальные услуги для населения.
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