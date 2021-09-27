Цены на газ в октябре: поставщики опубликовали тарифы

Цены на газ в октябре: поставщики опубликовали тарифы

Газоснабжающие компании опубликовали октябрьские ценники на голубое топливо для бытовых потребителей.

По данным мониторинга, годовые базовые цены на газ остаются стабильными и значительно выгоднее месячных тарифных планов пятый месяц подряд.

Фиксированная стоимость колеблется от 7,8 грн до 13,5 грн за кубометр в зависимости от компании, сообщает "ГазПравда".

Самые низкие цены предложили:

Агросинтез Трейдинг — 7,80 грн за кубометр;

Евод Трейд КП Луцкводоканал — 7,88 грн за кубометр;

Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт — 7,89 грн за кубометр;

Нафтогаз Украины — 7,96 грн за кубометр.

Самые высокие ценники:

Черновицкая областная энергоснабжающая компания — 13,5 грн за куб;

Житомирская областная энергоснабжающая компания — 13,5 грн за куб;

Херсонская областная энергоснабжающая компания — 13,5 грн за куб.

Большинство компаний установила цены до 9 грн за кубометр.

Октябрьские ценники на "голубое топливо".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами и ценами на коммунальные услуги для населения.

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